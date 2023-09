Visitei recentemente a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), em Beja, e o que constatei é paradigmático da situação vivida em muitos pontos do País: uma realidade preocupante e a intolerável assimetria no acesso à saúde. Se é verdade que verifiquei uma dedicação absoluta dos médicos em dar respostas adequadas à população, é também verdade que encontrei um Hospital com serviços em plena rutura e à beira do colapso.









