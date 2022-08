“Sois rei? Então quem resolve os problemas do reino sou eu”, dizia Jô Soares, pequeno de tamanho, mas grande na arrogância, numa das incontáveis personagens de ‘Viva o Gordo’, programa de antologia que pôs Brasil e Portugal a rir, nos anos 80.



O humor de Jô (1938-2022) era popular no tom mas rebuscado na sátira, que se desvendava com gosto.









