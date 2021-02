Um cardápio sem maneiras

Dia 23 deste mês mais curto do calendário, o juiz Carlos Alexandre terá uma longa conversa com Ljubomir Stanisic. O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) acusa-o de corrupção activa, um crime capaz de esticar a corda até a uma mão cheia de anos na prisão. O chef, uma das caras do movimento A Pão e Água que quebrou o jejum, após seis dias em greve de fome, com uma pizza, terá oferecido álcool, e não é o etílico colheita reserva da pandemia, a um polícia, irmão de um amigo, em troca de obter consentimento para furar o primeiro confinamento. Quis ir, e foi, a Grândola passar a Páscoa de 2020, porque ao que parece, não obstante as restrições na circulação devido ao Estado de Emergência, o tal polícia, baptizado de Nuno Marino, tê-lo-á ajudado atravessar a ponte 25 de Abril. Tal como ministros e presidentes de alguma coisa, Ljubomir ia atrás no seu popó, enquanto a autoridade ia à frente, noutro popó, para abrir, literalmente, caminho.Duas garrafas de vinho e uma de rum (ou de conhaque, que também serve) foram as recompensas do favor. Não pensemos que se trata de bebida de pacote. Ljubomir garantiu que o elixir não dava ressaca, o que de imediato Nuno confirmou: "Espectacular, meu". É, é. Esta molhadela fora do prato teve fémures para ser descoberta pela razão de o agente estar sob escuta, deus nos ajude, e não nos empurre, por suspeita de tráfico de droga. Na enxurrada das escutas telefónicas, ainda se ouve Ljubomir a pedir ao mesmíssimo polícia que livrasse o músico The Legendary Tigerman das operações policiais para que fosse ao seu encontro ao Alentejo. Esta história, tirando a bebida fina, faz lembrar, um pouco, a de Sócrates, e não é o de Atenas. O juiz é o mesmo. Há o amigo do seu amigo. E demasiados pardais ao ninho.Disse que havia sido agredida por Adam Driver, no filme ‘O Homem que Matou Dom Quixote’. Depois, Lídia Franco fez marcha-atrás: foi um mal-entendido. Era a cadeira onde o actor estava sentado que lhe tocava com força. Deus.Criticou aqueles que furam as medidas sanitárias e fazem festas ilegais. Pois é, bebé. Apanhado com a boca na botija na passagem de ano; mais de 10 pessoas sem máscaras e todas juntinhas. Triste fotografia, senhor Faro.A voz de Maria Cerqueira Gomes anda na boca das redes sociais: "Gritas tanto." "Gritas tanto que até faz doer a cabeça"... "Os guinchos que dás…" Se esteve numa escola de cana rachada, a apresentadora teve colegas de turma.