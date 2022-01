A 15 de outubro de 2017, quando me preparava para voltar a casa, de Lagos para Coimbra, soube que quase metade do País estava a arder. Mesmo assim pus-me à estrada. Não consegui sequer alcançar Leiria, por ter sido desviado para Torres Novas. No novo caminho, apanhei um valente susto ao ver fogos por todo o lado.