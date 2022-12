Os valores foram divulgados pelo ‘think tank’ norte-americano Atlantic Council. A agressão da Rússia à Ucrânia já provocou o declínio para um terço (800 mil milhões €) do mercado das criptomoedas. Dos países do G20, nove não aderem às sanções contra a Rússia, que tem congelados 300 mil milhões de € das reservas do seu banco central.









