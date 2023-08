A garantia do acesso à justiça é um princípio fundamental. No entanto, ao discutirmos o funcionamento dos tribunais durante as férias judiciais, é preciso examinar de que forma a realização de grandes eventos, como as Jornadas Mundiais da Juventude e a lei de amnistia pela visita do Papa, pode aumentar a carga de trabalho, quando o número de oficiais de justiça nessas alturas é ainda mais reduzido, por estarem obrigados estatutariamente a tirar férias durante esse período.









