Os Oficiais de Justiça desempenham um papel fundamental no sistema judiciário. São responsáveis pela execução e cumprimento das decisões judiciais, bem como pela garantia da legalidade e regularidade dos atos processuais nos tribunais. A sua presença é crucial em todas as fases do processo judicial e em diversos órgãos judiciários, desde os tribunais de primeira instância até aos tribunais superiores.









