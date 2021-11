O massacre diário de notícias sobre uma nova vaga de Covid poderá fazer com que se instale o medo e o desânimo. Se não existir bom senso, a economia sofrerá mais uma destruição, o desemprego subirá e as desigualdades aumentarão.Contrariamente às previsões oficiais de uma recuperação rápida da economia, em V, sempre afirmei que seria W, devido às caraterísticas da pandemia, com períodos de recuperação seguidos de baixa.