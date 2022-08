"Lamento profundamente a decisão anunciada por Sérgio Figueiredo, mas compreendo muito bem as razões que a motivaram." O ministro das Finanças diz entender os motivos que levam o ex-jornalista a desistir de ser consultor de políticas públicas, os portugueses também.



Num Governo em que polvilham cargos acessórios ver sucumbir um, pago principescamente, é mais uma prova de que o executivo precisa de vigilância. Os contornos sinuosos e a implícita troca de favores caem por terra, com estrondo. "Não vai acontecer qualquer conflito. Perdi o interesse", justificou-se um irado Sérgio Figueiredo no ‘Negócios’. Os portugueses agradecem.

Ver comentários