Nos primeiros três meses deste ano agudizou-se a disputa de audiências entre a SIC e a TVI. É certo que a SIC continua a liderar, mas a TVI teve já vários dias em que foi o canal mais visto e a vantagem que em Janeiro era de 1,5%, passou no fim de Março para 0,4%.



A RTP lá se mantém estável e chegou ao fim do trimestre com 11,6%, o mesmo valor que tinha no final de Janeiro, enquanto que no mesmo período a SIC desceu de um share de 16,4% para 15,6% e a TVI subiu de 14,9% para 15,2%.









