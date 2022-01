Ver Luís Filipe Vieira passear-se ontem, sem máscara e ‘à vontadinha’, num camarote do Estádio de Leiria, deixa a dúvida. Confirma-se que é o País das pessoas sem noção? Ou o homem tem mesmo a agenda da vingança mesquinha e quis desestabilizar mais a equipa e adeptos do Benfica? Ofuscou o jogo no relvado.