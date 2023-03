O foco dado à indisciplina a bordo do ‘Mondego’ não deve apagar as razões desta revolta e de outras que ficam no silêncio da caserna, que são mais abrangentes e estruturais: a falta de manutenção dos meios, por esvaziamento dos orçamentos; e o descontentamento dos militares contra um Estado que lhes paga uma miséria e não equipara os ordenados aos de servidores públicos de igual importância, como as forças de segurança.









Ver comentários