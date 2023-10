Benu é o nome de uma divindade egípcia em forma de garça, associada ao Sol, à criação e ao renascer, que terá dado origem à famosa Fénix dos gregos. E Benu é também o nome de um asteróide (mais propriamente 101 955 Benu), com cerca de 500 metros de diâmetro, que anda em volta do Sol, perto da Terra (há uma hipótese, embora minúscula, de haver um impacto com o nosso planeta lá para o fim do século XXII).









