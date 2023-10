Nada como o futebol para dar vitaminas à RTP. Na semana passada, o principal canal do operador de serviço público teve 5 programas no top dos 10 mais vistos: três transmissões de futebol e duas exibições do concurso ‘O Preço Certo’. O programa mais visto foi o jogo entre a Bósnia-Herzegovina e a Selecção Nacional, da fase de qualificação para o Euro 2024, que obteve mais de dois milhões de espectadores.









