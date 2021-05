Vamos imaginar que a polícia está a investigar uma rede criminosa internacional e organizada, altamente perigosa, com atuação no país. Imaginamos ainda que esta rede praticou durante vários anos e de forma reiterada, de norte a sul do país, inúmeros crimes de furto em residências, tráfico de seres humanos, branqueamento de capitais e corrupção. Os crimes foram sendo consumados à medida das necessidades criminosas ...