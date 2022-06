Com um share médio semanal de 6,2%, a CMTV foi o canal que teve uma subida mais significativa de audiências na semana passada. Basta dizer que dos 20 programas mais vistos no Cabo, 18 pertenciam à CMTV - as duas excepções foram uma transmissão do Rock In Rio na SIC Radical e uma novela da Globo. No conjunto dos 50 programas mais vistos do Cabo, a CMTV registou 24 entradas, a CNN e a FOX oito cada, o Hollywood inscreveu cinco e a Globo três.









Ver comentários