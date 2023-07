Jogos do Troféu do Algarve, o Campeonato da Europa de Hóquei em Patins, o primeiro jogo da selecção nacional no Mundial de Futebol Feminino e a Volta a França em bicicleta foram os pontos altos das transmissões televisivas da semana passada. Os dois jogos do Benfica no Troféu do Algarve, na TVI, com o Al Nassr e o Celta de Vigo, foram os dois programas mais vistos da semana, respectivamente com 1,3 milhões e um milhão de espectadores.









