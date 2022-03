A rapidez com que surgiram vacinas e outros recursos ou procedimentos para combater a pandemia Covid-19 só foi possível porque a ciência produziu conhecimento relevante ao longo do tempo. Construir conhecimento científico implica um processo longo e complexo com avanços e recuos. Por vezes, os resultados apontam para a conclusão de que é preciso modificar ou mesmo inverter a linha de investigação que se vinha desenvolvendo.