Prémio Nobel da Medicina de 2023 foi, com inteira justiça, atribuído à bioquímica húngara Katalin Karikó e ao médico norte-americano Drew Weissman, por terem sido pioneiros da técnica que permitiu as modernas vacinas da Covid-19, desenvolvendo investigação fundamental sobre o RNA mensageiro. Não é injectado um vírus inactivado ou atenuado, mas simplesmente a "receita" para que a nossa maquinaria molecular produza uma proteína do vírus, desencadeando a resposta do sistema imunológico.









