Os trabalhadores da Justiça decidiram avançar com uma greve inovadora, a fim de obterem o reconhecimento concreto da sua importância no panorama judiciário.



O Governo e em especial a senhora Ministra da Justiça têm todas as condições para aceder às (justas) reivindicações destes profissionais. A greve está decretada pelo período de um mês que se poderá prolongar até as reivindicações estarem satisfeitas.









