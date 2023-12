O Presidente da República vetou esta semana as alterações ao Estatuto da Ordem dos Médicos, devolvendo o decreto-lei à Assembleia da República. Trata-se de uma decisão que confirma as dúvidas e preocupações manifestadas pela Ordem dos Médicos ao longo de todo o processo e, mais importante, que salvaguarda os interesses de doentes, médicos e do SNS.









Ver comentários