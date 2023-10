A no após ano, a corrupção cresce em Portugal. Disto nos dão conta os indicadores da Transparency International. Só desde 2015, baixámos cinco posições no ranking de transparência, ocupando agora um vergonhoso 33.º lugar, dos piores da Europa Ocidental. Com escândalos a surgir em catadupa, a corrupção, acalentada pela Política, é dominante.









