O que se passou na noite de terça-feira, à saída do Estádio do Dragão, é mais um sinal de que a violência teima em seguir de perto os passos do futebol. É lamentável que o carro onde seguia a família do técnico do FC Porto Sérgio Conceição tenha sido atacado, num novo gesto de vandalismo puro, que vai muito além de mau perder.









