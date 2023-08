A Ordem dos Médicos teve conhecimento de empresas de contratação de médicos que relacionam a remuneração dos médicos contratados ao número de altas dadas. Embora a denúncia esteja relacionada com o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, tudo indica que é uma prática usada em outros hospitais.



Utilizar este “critério de produtividade” é inadmissível, pois interfere com a autonomia médica, desconsidera a condição clínica do doente e coloca uma pressão adicional inaceitável sobre os médicos.









