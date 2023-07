Faltam menos de duas semanas para o grande evento e as entidades que nos dirigem andam numa azáfama. Seja-se ou não crente, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ter impacto na vida de todos, durante a primeira semana de agosto. Somos um Estado laico, mas, de 1 a 6 do próximo mês, temos a capital do País dedicada (e rendida) ao maior encontro de jovens católicos do Mundo.









