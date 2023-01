A invasão da Ucrânia tem vindo a gerar duas visões diferentes sobre a atitude da Europa. Os países de leste, com a Polónia à cabeça, receiam o próximo passo de uma Rússia Imperial que, caso vença na Ucrânia, se voltará contra um deles. A começar nos Bálticos. Defendem, pois, uma posição firme de apoio à Ucrânia para derrotar definitivamente a Rússia e extinguir o sonho imperialista.





Na Europa central e ocidental, nomeadamente na França, Alemanha e mesmo nos EUA, predomina a preocupação com a gestão cautelosa da crise para não encurralar a Rússia, evitando um conflito descontrolado. Putin tem jogado com esta preocupação, ameaçando, dia sim, dia não, com a escalada para reduzir o apoio à Ucrânia. Até hoje, o Ocidente alargado e democrático tem mantido uma unidade notável, que muito tem contribuído para a derrota de Putin. O caso dos Leopard 2 expôs esta diferença de visões que, se não for ultrapassada, tenderá a piorar à medida que a situação se torna mais complexa.