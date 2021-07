Voltar onde se foi feliz

A vida dá muitas voltas. Que o digam Jennifer Lopez e Ben Affleck, que 20 anos depois de terem vivido uma paixão intensa, voltaram a cair nos braços um do outro. Estão felizes e fizeram questão de mostrar isso mesmo ao Mundo num dia especial: o 52º aniversário de JLo. Para histeria dos fãs, calaram as dúvidas com um beijo apaixonado como nos velhos tempos. A imagem corre Mundo e fez os torcedores de Bennifer acreditarem em finais felizes, como no filme em que se conheceram. Principalmente depois dos últimos meses duros para a cantora, que em abril acabou o noivado com Alex Rodríguez após rumores de traições. Agora com cinco filhos (dois de Jennifer e três de Affleck) e muitas histórias vividas, estão prontos para recomeçar e com o Mundo a torcer por eles.