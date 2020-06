Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na última reunião no Infarmed, a 8 de junho, o Presidente da República garantia não haver sinais de que as duas primeiras fases de desconfinamento estivessem a provocar um agravamento dos casos de infeção pela Covid-19. E quanto à subida de infeções na região de Lisboa e Vale do Tejo, esta era justificada pela "incidência particularmente forte" de casos na construção civil e no trabalho temporário.