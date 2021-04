A Europa falhou todas as metas de vacinação que tinha fixado para o primeiro trimestre deste ano. Nem 80% da população com mais de 80 anos está vacinada, nem 80% dos profissionais de saúde. Os números mais recentes do Centro Europeu de Controlo das Doenças apontam para que só 27% da população mais idosa tenha recebido as duas doses de vacina e só metade do pessoal de saúde. E Portugal não escapa ileso ...