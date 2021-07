O reinado dos frangos

O ‘Rei dos frangos’ alcunha versus Rei dos Frangos marca comercial: a disputa tem sido renhida nestes dias marcados pela investigação do Ministério Público ao presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira, e ao dono da Valouro, José António dos Santos. E se o processo judicial mediático poderia ter trazido um amargo de boca à cadeia de churrasqueiras Rei dos Frangos, com sede em Leiria, a marca soube aproveitar a onda e retirar ganhos.As redes sociais são uma poderosa ferramenta de marketing: aquele que se autointitula como o verdadeiro rei dos frangos fez um comunicado que acabou citado nos meios de comunicação e reproduzido vezes sem conta nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Num ápice, publicações que pouco feedback tinham ganharam ‘gostos’ e partilhas e o universo de seguidores disparou para mais de 54 mil.