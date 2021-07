Aliviar a fatura

A pressão da subida dos combustíveis levou o Governo a avançar com um projeto, que ainda está só no papel, para reduzir as margens das gasolineiras em Portugal. Para o Governo, este é o fator que está a criar "distorção" no valor pago por empresas e famílias a cada ida à bomba de gasolina.E o que nos dizem os números? Que a carga fiscal pesa 65% no preço do litro de gasolina em Portugal e praticamente 58% no valor do gasóleo. É isto uma defesa dos combustíveis fósseis? De maneira nenhuma. Mas que o Executivo tem na receita fiscal associada à chamada fiscalidade verde uma larga fatia do seu financiamento é algo incontestável. Daí que só queira mexer nas margens.