Há uma pesada carga ideológica na discussão em torno do preço dos combustíveis que coloca em lados opostos gasolineiras e Governo.O ministro do Ambiente vem acusar as petrolíferas de subirem as margens como forma de justificar o elevado preço que cada português paga ao atestar o depósito. A Apetro frisa que o problema vai muito além das margens e que avançar com medidas unilaterais como o executivo quer fazer só penalizará o investimento.