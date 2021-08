As duas centrais sindicais têm feito uma análise interessante dos efeitos da pandemia, pelo menos no que aos seus efeitos diz respeito.Quanto à cura, a história é outra. CGTP e UGT foram a Belém alertar o Presidente da República que "o pior está para vir" e que a crise será severa se não for devidamente antecipada. Há uma crise social que está a fervilhar que não deve ser ignorada.