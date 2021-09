PS e Medina saem mal na fotografia

Independentemente do que sair da contagem de votos, que decorre à hora de fecho, Fernando Medina e o PS de António Costa saem mal na fotografia.Carlos Moedas foi sempre apontado como um outsider, com pouca empatia com a população e pouca vida na cidade a que se candidatava. Medina tinha o mérito de controlar o aparelho e a maior parte das juntas da cidade.A habitação e o desapego de Medina para com quem habita a capital trouxeram-lhe uma noite de pesadelo. Ficar nas mãos da esquerda ou acabar derrotado, nenhum cenário é medalha de encher o peito. E de pouco se poderá rir o PS. Até pode continuar como o partido com mais câmaras no País, mas a confusão gerada pela captura do Estado pelo aparelho trouxe-lhe uma imagem de pequenez. Proveito político? Nem vê-lo.