A tensão nas negociações para a viabilização do próximo Orçamento do Estado é significativa e a perspetiva de chumbo é mais real do que nos anos anteriores, em que as divisões ou querelas eram mais encenações do que verdadeiro afastamento. O cenário político complicou-se, isso é inequívoco.Colocar em perspetiva o momento que estamos a atravessar é, por isso, um exercício estranho.