A UTAO trouxe para a mesa do debate um número que nos abre outra perspetiva sobre o OE para 2022. O fim das medidas de combate à Covid-19 libertam quase 3 mil milhões de euros. Em que é que isto pode mudar as negociações entre PS e a esquerda? Em muito pouco.O principal dilema do PS e de Costa é aceitar um recuo de anos em reformas que foram consideradas estruturais para o País de olho na simples viabilização do Orçamento do Estado.