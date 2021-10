O chumbo do Orçamento do Estado parece, até agora, ter tido um impacto nulo nos tão temidos mercados financeiros que, assobiando para o lado, parecem não ter ainda dado conta de que um novo Governo poderá estar para breve no País.Enquanto o Banco Central Europeu (BCE) continuar a ter um papel central na compra de dívida pública, somando no seu bolso gigante obrigações que ajudam a financiar as economias do euro, nada de dramático se precipitará.