Provavelmente, muitos não se lembram, mas a inauguração do Museu Coleção Berardo, em junho de 2007, foi um dos acontecimentos do ano a que quase ninguém quis faltar. Orgulhoso, Berardo desfilava pelos corredores do Centro Cultural de Belém ao lado do então primeiro-ministro, José Sócrates, e da ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima.









