Há quem diga que Marcelo Rebelo de Sousa vê a léguas: ainda mal a nuvem está no horizonte já o agora Chefe de Estado está a medir o impacto da tempestade. E o que sai do discurso mais recente do Presidente é um aviso às tropas de que não basta apresentarem queixas sobre a fraca produtividade da economia, é preciso encontrar armas e lutar por “protagonistas políticos mais fortes”.Além do atestado de incapacidade que passe aos atuais governantes, deputados e líderes partidários, Marcelo deixa um recado aos patrões: só com mobilização da sociedade se poderá alterar a estratégia económico do país. “Os protagonistas políticos, económicos e sociais defensores de um percurso diferente não têm logrado alcançar força persuasiva para que o seu discurso constitua um discurso alternativo”. Mais direto era impossível.