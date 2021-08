Os dados sobre a execução das contas públicas são o espelho do pulso firme de João Leão no controlo orçamental. Não sai um cêntimo do Tesouro sem que o ministro das Finanças autorize as despesas à vírgula. As cativações têm sido a arma do governo socialista na gestão orçamental, mas comportam um enorme risco numa altura em que nos preparamos para avançar na famosa bazuca europeia.