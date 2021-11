Ficámos ontem a saber que o muito badalado programa AUTOvoucher poderá pecar por defeito e chegar a um número muito limitado de contribuintes, a exemplo aliás do que sucedeu com o IVAucher. Segundo os analistas da BA&N, será necessário que 5,3 milhões de portugueses se inscrevam no programa para que a verba orçamentada de 132 milhões seja gasta.