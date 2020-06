Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma transição direta das Finanças para o Banco de Portugal não é o cenário mais saudável numa democracia madura e imune a vícios. Mas é compreensível o que diz Centeno quando afirma que a cadeira do governador é um lugar ambicionado por qualquer economista. É via verde para o BCE, com lugar cativo em Frankfurt e acesso direto aos mais importantes dossiês europeus.Será difícil a Antó...