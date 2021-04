A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, até pode tentar dar a imagem de um regulador coeso no combate à crise, mas está longe de transmitir a segurança do antecessor Mario Draghi em momentos de pressão. É cada vez mais clara uma divisão interna no seio do supervisor europeu sobre as respostas à crise: entre os falcões que defendem uma política monetária mais agressiva e as pombas que defendem uma ...