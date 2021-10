O debate no Parlamento trouxe-nos mais um episódio do pouco entusiasmante namoro entre PS e PCP. Costa e Jerónimo aparentam já aqueles casais de namorados em que as indiretas são já a norma dominante da relação, sem que nenhum tenha a coragem de acabar com o outro. É este o palco de mais umas negociações orçamentais para 2022.