O Conselho de Finanças Públicas apresentou ontem as suas perspetivas económicas e orçamentais para o período entre 2022 e 2026 e, sendo esse o seu papel e função, não significa que o exercício não acarrete riscos que podem pôr em causa a credibilidade do próprio organismo.Atirar com números sobre a evolução da economia num momento em que se desconhece a duração do conflito na Ucrânia e a data do início da retirada dos estímulos económicos nos vários países do euro é mais difícil do que ver o futuro nas estrelas.