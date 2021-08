Pesada fatura

A Península Ibérica vive dias de calor que estão a pressionar os preços da eletricidade no mercado grossista. Ou seja, o valor a que os operadores estão a comprar a energia e depois a revendem à rede atinge montantes absolutamente históricos. Nunca o megawatt/hora foi tão elevado e isso vai refletir-se na fatura de famílias e empresas.O problema já vem de trás, à boleia de um custo crescente das chamadas licenças de carbono e a que se tem juntado o aumento do preço do gás natural. A questão não é exclusivamente portuguesa e pesa sobre vários países europeus, mas Portugal tem condições privilegiadas para, no médio prazo, contornar estes custos.