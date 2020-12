Foi no assinalar dos 40 anos da morte de Sá Carneiro que o filho mais velho do antigo primeiro-ministro, Francisco, deu uma rara entrevista sobre o pai e o acidente que vitimou o fundador do PSD. O que mais impressionou, nas parcas palavras do relato, foi o desapontamento do filho pelo facto de o legado do pai se resumir ao nome de um aeroporto que poucos associam ao homem que foi um dos mais reformistas do pós-25 de abril.