Há uma semana, o País foi confrontado com a notícia de que Joe Berardo tinha avançado contra a banca num processo em que exigia uma indemnização de 900 milhões. Invocou danos morais, falta de informação real sobre as empresas quando comprou ações a crédito e conluio entre banca e Governo. De tanto drama, Berardo quase faz chorar as pedras da calçada.









