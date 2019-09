O melhor Coração de Boi do Douro é o da Quinta do Romeu

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Candidatos eram 25 produtores, mas só um ficou com o mérito de ter produzido o melhor tomate Coração de Boi do Douro: a Quinta do Romeu. Em segundo lugar ficou a Quinta de Santa Comba e, em terceiro, a Quinta da Boavista.O Concurso Tomate Coração de Boi do Douro tem por objetivo promover um fruto que atinge a excelência no vale abençoado para a produção de fruta e, em simultâneo, premiar o trabalho dos hortelõ... < br />