A caminho da semi-democracia

Com 36,7% dos votos nas legislativas, o que corresponde a 20% dos eleitores portugueses, o Partido Socialista vai tomando conta de todo o aparelho de Estado sem oposição.Agora foi a entronização de Centeno no Banco de Portugal, mas a lista é longa: o PS tem, além do governo, a presidência ou o controle do parlamento, da Associação Nacional de Municípios, das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, do Conselho ...